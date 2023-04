Commemorazione Ramelli, La Russa sbotta con i giornalisti

Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è recato oggi ai giardini di via Pinturicchio a Milano, per commemorare la morte del giovane militante del Fronte della gioventù, Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra.

Dopo la commemorazione, il presidente del Senato ha richiamato l’iscrizione sul ceppo in memoria di Ramelli – “in nome di una pacificazione nazionale che accomuni in un’unica pietà tutte le vittime innocenti della nostra storia, come monito alle generazioni future”. “Ecco la memoria di oggi è un invito alla pacificazione”, ha aggiunto. Ma i toni si sono particolarmente accesi dopo le domande di alcuni giornalisti, in merito al saluto romano utilizzato durante gli scorsi cortei in memoria di Ramelli.

Presente alla commemorazione anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha commentato in merito al tema sicurezza, dopo l’ultimo fatto di cronaca in cui una donna è stata picchiata e violentata alla Stazione Centrale.

Servizio a cura di Claudia Burgio