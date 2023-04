Situazione difficile, ma stabile: Berlusconi vuole tornare a casa

Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi che, precisa, “per me è anche un grande amico”, ha detto: “Ci ha abituati a reagire sempre al meglio e anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, sta rispondendo bene alle terapie. Non c’è né pessimismo né ottimismo”. Oggi l’ex presidente del Consiglio ha ricevuto la visita di Gianni Letta: “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”, ha detto lasciando l’ospedale dopo la visita di un’ora al suo amico Berlusconi, 86 anni, ancora ricoverato per una polmonite conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. L’ex forzista ha aggiunto, a un giorno dalla domenica di Pasqua, “La strada per la rinascita, se non per la risurrezione, è imboccata“. Nonostante le sue condizioni siano stabili e persista il problema dell’infezione polmonare, l’ex premier chiede di andare a casa. “Dice di sentirsi bene”, fa sapere il ministro Antonio Tajani. Tra i medici e gli amici filtra un timido ottimismo.