Conte su governo Meloni: “Solo tagli e goffaggine diplomatica”

A margine dell’evento dei 20 anni di Sky, Giuseppe Conte critica duramente l’operato del governo Giorgia Meloni: “Quali sono le misure di crescita e investimento del governo? Nulla di nulla! Solo tagli. Tagli significativi alla sanità” che, continua, “ci riportano ai temi pre-pandemia, tagli alla scuola, alla sanità. Non possiamo rassegnarci ad essere il fanalino di coda dell’Europa“.

Dopo le dure parole verso la politica di Meloni, ha ribadito la sua posizione sul tema immigrazione: “Ho parlato di goffaggine diplomatica perché ha venduto l’accordo con il presidente tunisino Saïed come se fosse stato una svolta quando qui vediamo solo fallimenti. Era chiaro, per come si è mossa con la Tunisia, che quel popolo orgoglioso non avrebbe potuto accettare 200milioni di elemosina per diventare il guardiano dell’Italia o dell’Europa“.

E ha concluso: “Ci vuole sostanza politica e non spot pubblicitari. Sono controproducenti”.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo