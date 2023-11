Fontana: “Scendere in piazza per le autonomie locali? Ci sarò”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha partecipato questa mattina al Lombardia World Summit 2023, evento promosso dalla Regione per confrontarsi sulle sfide del domani di un territorio fiore all’occhiello e traino dell’economia italiana.

Il summit è stato inaugurato da un video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Attilio Fontana ha chiesto all’intera politica italiana di “consentire alla Lombardia di andare ancora più forte per essere in grado di sostenere il resto del Paese e non rallentarla per agevolare l’avvicinamento verso il basso”.

E sul tema delle autonomia locali non ha dubbi: “Il principio della sussidiarietà deve valere per tutti e sono favorevole a maggiore autonomia per gli enti locali e le città metropolitane”. E conclude: “Se ci sarà da scendere in piazza affianco al sindaco Giuseppe Sala per combattere per maggiore autonomia delle città metropolitane, ci sarò”.

Servizio a cura di Raffaela Mercurio