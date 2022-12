Giorgia Meloni non scorda i militari italiani

Ma la mimetica – stando all’etimo del termine nella lingua italiana – non dovrebbe servire a non essere riconosciuti? La domanda non suoni sarcastica ma semmai curiosa. Nella sua visita in Iraq ai militari italiani (brava a farla, Giovanni Spadolini sarebbe d’accordo!) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha indossato una mimetica con tanto di targhetta a ricordare il proprio cognome. Il fatto ha innescato un siparietto simpatico – per quanto possa aver terreno la simpatia in una missione che i soldati italiani stanno svolgendo in Iraq (siamo con loro) – con tanto di dubbio: un omaggio dell’esercito la mimetica? Non proprio, perché le è stata donata dal generale di divisione Giovanni Maria Iannucci, mentre la targhetta effettivamente appartiene a Giorgia Meloni ma trattasi d’un maresciallo operativo in Iraq, con cui la presidente ha posato per una foto.