Il decreto Pnrr è legge, il Senato approva con 95 sì, 68 no e un astenuto

Il Pnrr è legge. Il provvedimento contenente le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che aveva già ottenuto il via libera della Camera lo scorso 18 aprile – è stato approvato oggi in Senato con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto. Tra i punti contenuti nel decreto – fortemente contestati in questi giorni – vi sono le misure riguardanti l’aborto e i consultori, che consentirebbero alle associazioni anti-abortiste di operare all’interno dei consultori familiari.

Restano ora solo i tempi stringenti per la conversione del dl in legge entro il primo maggio.

Di Matilde Testa