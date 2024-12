Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mai perdersi d’animo”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno rivolto alla Nazione, sulle note dell’inno nazionale, il Capo dello Stato ha rivolto i suoi auguri più sinceri a tutti gli italiani del nostro Paese e a quelli in giro per il mondo. “Non è soltanto un rito – ha detto Mattarella – dalla notte di Natale le notizie provenienti dai fronti caldi non risparmiano i civili nemmeno durante le festività. Mai come oggi la pace chiede di essere messa in pratica, nel rispetto dei diritti umani, evitando che vengano aggrediti altri Paesi d’Europa. Che il nuovo anno porti una vera pace ovunque”. Poi, il messaggio rivolto alla giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran. Tra i temi trattati: la sanità, il cambiamento climatico, la violenza, i giovani, la precarietà, l’incertezza, le morti bianche, le carceri, i detenuti e la violenza contro le donne.

“Quelle di stasera sono ore di speranza – ha dichiarato Mattarella – la realtà che viviamo talvolta genera un senso di impotenza, impegniamoci per una comune speranza che ci conduca verso il futuro, sotto le ali del rispetto, per una società più accogliente. La speranza siamo noi, le nostre scelte. Buon anno a tutti!”.

Di Matilde Testa