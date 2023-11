Il governo lavora a una cena al ristorante

Avanti popolo, al ristorante! Con l’avvicinarsi delle feste la tarantella sui menù della vigilia, del pranzo di Natale e del cenone di San Silvestro impazza sui giornali, fra piatti gourmet, tavole da imbandire e suggerimenti su come non spendere troppo oppure su come spendere tantissimo, per chi può permetterselo. Quest’anno a spiazzare il solito dibattito prenatalizio ci ha pensato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con una proposta: «Il trimestre anti inflazione sta avendo efficacia e accanto a quella misura stiamo lavorando per aggiungere un tassello in più» ha detto. «Vorremmo dare a chi mangia fuori casa una nuova opportunità grazie all’associazione che rappresenta il mondo della ristorazione. Vogliamo proporre una misura per portare più famiglie possibile al ristorante anche nel periodo natalizio e in quello successivo alle feste».