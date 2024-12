Il governo non deposita gli emendamenti, stallo nei lavori della manovra. Proteste dell’opposizione

Stallo dei lavori riguardanti la manovra in commissione Bilancio alla Camera dopo che il governo non ha depositato gli emendamenti previsti. Tante – e continue – le proteste da parte dell’opposizione che critica le modifiche annunciate.

“C’è la volontà di fare le cose per bene, nel rispetto delle prerogative delle opposizioni e della maggioranza. La fretta è una cattiva consigliera”. Queste le parole pronunciate da Federico Freni, il sottosegretario al Mef.

I lavori della commissione Bilancio della Camera impegnata nell’esame della manovra è ricominceranno nella tarda mattinata di oggi. Di conseguenza, slitta la presentazione degli emendamenti del governo, attesi nelle scorse ore.

Il deputato di Avs Marco Grimaldi dichiara: “C’erano tantissime coperture che non potevano stare dentro un maxi emendamento, andava spacchettato . Ancora adesso non c’era una relazione che facesse capire quali sono le uscite e quali le entrate, non c’erano i presupposti per il deposito”.

di Mario Catania