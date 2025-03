Il nuovo Studio Ovale “oro” di Trump. Con anche una cartina del “Golfo d’America” e la replica della Coppa del Mondo di calcio – IL VIDEO

Come si vede nel video, il tycoon ha modificato – radicalmente – l’arredamento dello Studio Ovale. E possiamo dire che “tutto si è trasformato in oro”

Come si vede nel video, il tycoon ha modificato – radicalmente – l’arredamento dello Studio Ovale. E possiamo dire che “tutto si è trasformato in oro”

“Il tocco di Re Mida trasforma tutto in oro” raccontava la celebre leggenda con protagonista Mida, re di Frigia, che avrebbe ottenuto da Dioniso il potere di trasformare in oro tutto ciò che toccava. Sembra che Re Mida sia passato nello Studio Ovale della Casa Bianca, visto che Trump – tra le “novità” portate dopo la sua (ri)elezione – ha deciso di “rinnovare” lo stile “architettonico” del celebre Studio.

Come si vede nel video, il tycoon ha modificato – radicalmente – l’arredamento dello Studio Ovale. E possiamo dire che “tutto si è trasformato in oro”. L’oro è infatti il colore che senza dubbio spicca nel nuovo Studio. Secondo diversi media statunitensi, sarebbe avvolto nell’oro anche il telecomando della televisione.

Nel nuovo Studio Ovale è ora presente un grande numero di dipinti, triplicato (a quasi 8 settimane dal ritorno in carica del tycoon) rispetto alla precedente amministrazione Biden. Ma non solo: si possono notare moltissimi ornamenti, cimeli, fotografie, oggetti da collezione, bandiere e suppellettili vari.

Fra i tanti oggetti, alcuni richiamano una particolare attenzione. A sinistra della scrivania, per esempio, si può vedere una grande cartina del cosiddetto “Golfo d’America” (come chiama Trump il “Golfo del Messico”). Inoltre, al centro di un tavolo dietro alla poltrona di The Donald si nota una fedele replica del trofeo della Coppa del Mondo di calcio. I Mondiali di calcio – lo ricordiamo – si terranno negli Usa nel 2026.

C’è oro ovunque nel nuovo Studio Ovale di Trump

C’è oro proprio ovunque: nuove statuette in vermeil dorato sulla mensola del camino, specchi dorati in stile rococò sulle porte e aquile dorate sui tavolini laterali. Inoltre, incastonati nei frontoni sopra le porte, si possono vedere dei minuscoli cherubini dorati spediti dalla residenza di Mar-a-Lago.

di Mario Catania