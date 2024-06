Il Senato approva il ddl sul premierato. Meloni: “Un primo passo in avanti”

Con 109 sì, 77 no e 1 astenuto è stato approvato in Senato il disegno di legge costituzionale sul premierato; il provvedimento passa ora alla Camera

Con 109 sì, 77 no e 1 astenuto è stato approvato in Senato il disegno di legge costituzionale sul premierato; il provvedimento passa ora alla Camera.

“La riforma sul premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati”, le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

di Mario Catania