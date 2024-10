In Italia la maternità surrogata diventa reato universale. Insorgono le opposizioni

Prima il sì alla Camera, poi il via libera al Senato: la Gestazione per altri (Gpa) – nota come maternità surrogata – in Italia diventa reato universale

La Gestazione per altri (Gpa) – nota come maternità surrogata – in Italia diventa reato universale. Il ddl, che porta la firma della deputata di FdI Carolina Varchi, approvato in precedenza dalla Camera, è stato oggi approvato dal Senato.

In Italia – lo ricordiamo – la Gestazione per altri è già un reato da venti anni. La “novità” è che la punibilità si estende anche per chi l’ha praticata all’estero e che rischia ora pene fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro.

Insorgono le opposizioni: secondo loro la nuova normativa va contro la Costituzione, crea “bambini di serie A e di serie B” e ha uno stampo “medioevale”.

di Mario Catania