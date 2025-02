Inaugurazione Bit, Santanchè e il caos con la stampa – IL VIDEO

Si è tenuta questa mattina alla Fiera Rho di Milano, l’inaugurazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo – giunta alla sua 44esima edizione, con oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi e oltre centinaia di hosted buyer – alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Un’inaugurazione senza dubbio movimentata, dove la stampa e i giornalisti presenti hanno faticato parecchio per riuscire a strappare alcune dichiarazioni sul caso Visibilia alla ministra Santanchè – rinviata a giudizio per truffa aggravata nei confronti dell’INPS, processo che inizierà il prossimo 20 marzo – e che vedrà la discussione della mozione di sfiducia domani nell’Aula della Camera. Le opposizioni, infatti, chiedono le dimissioni della ministra che per il momento ribadisce di non essere preoccupata per i suoi guai giudiziari.

Sul caso, Santanchè si dice serena: “Non sono assolutamente preoccupata, assolutamente. – ha dichiarato a margine dell’evento – Come vede sto lavorando tranquillamente. Io rispondo a tutto, sono qua, lavoro e porto avanti le attività del ministero”.

Sui problemi che hanno caratterizzato Agrigento capitale della Cultura, la ministra ha detto di non conoscerne i dettagli e ha risposto così alla nostra domanda: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che rappresenta la Sicilia, di quello che rappresenta Agrigento e di quello che rappresenta la nostra nazione”.

