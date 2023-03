La desolazione di Scampia

Quella carta ricaricabile – discussa e così discutibile nella sua applicazione – in quest’area disagiata viene raccontata anche come uno strumento per dissuadere decine di disoccupati dall’imboccare la strada sbagliata dei loschi affari della camorra. È il caso di Ciro Corona, fondatore nel 2008 a Scampia dell’Associazione Resistenza Anticamorra che coordina detenuti ed ex detenuti (oltre un migliaio negli anni) in lavori di pubblica utilità. Corona è tra le 36 onorificenze al Merito della Repubblica con cui il Presidente Sergio Mattarella ha premiato gli italiani che hanno speso le loro vite per la solidarietà, il volontariato, l’inclusione sociale. «Sono spaventato dal richiamo della camorra sui disperati che non hanno mezzi per portare avanti le proprie famiglie» ci spiega. «Il Rdc ha mostrato diversi limiti, tra furbetti e il disincentivo al lavoro, ma è stata l’unica misura per le fasce deboli nei quartieri più poveri, che sono diversi, specie al Sud. Se dovesse venir meno, molte persone potrebbero avvicinarsi al malaffare per sopravvivere».