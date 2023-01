Lasciamo stare Garibaldi

L’Italia non è un campo di macerie, non è un Paese da creare da zero modello nuovo Risorgimento, non è stato raccolto dal governo uscito dalle elezioni del 25 settembre prostrato e senza indirizzo. L’Italia è reduce da due anni di crescita economica poderosa, che non ha colore politico e dovrebbe far felice tutti. Viene da un’esperienza certamente “estrema“ ma il governo Draghi ha riportato il Paese a un grado di credibilità e prestigio internazionale che non si vedevano da tempo. Questi sono fatti, non macerie.