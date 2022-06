Le liste inutili degli amici di Putin

Le liste di proscrizione non ci piacciono per niente, come non ci piacciono proprio per nulla i propagandisti di Mosca.

L’elenco di giornalisti, opinionisti, influencer e così via indicati dal Copasir (il Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti) come la quinta colonna del Cremlino in azione del nostro Paese – in particolar modo in televisione e sui social – è la summa di tutto ciò che abbiamo dovuto sopportare in questi oltre 100 giorni di guerra.

Il peggio della mistificazione della realtà, del ribaltamento di ruoli e responsabilità, il peggio dello spettacolo a uso e consumo dello zar. Eppure, l’idea di nomi e volti sbattuti in quel modo “in prima pagina“ ed esposti al pubblico ripugna la nostra idea di accertamento delle responsabilità individuali e della scelta delle contromisure. Che sia in corso, in Italia, un profondo lavoro di ‘disinformatia’, a cura di numerosi e volenterosi pifferai magici di Vladimir Putin lo abbiamo scritto innumerevoli volte. Davanti a casi specifici e clamorosi, abbiamo fatto anche (pochi) nomi e cognomi, ma una lista è tutta un’altra cosa.

Ci addolora profondamente il narcisismo, il cinismo, l’inconsistenza delle tesi e la pericolosità di chi talvolta sembra avere in odio tutto ciò che sa di Occidente, per non parlare di Usa, ma resta fondamentale sapersi distinguere dai modi e dai “costumi“ di un sistema di potere che ha lucidamente scelto di vedere in noi il “nemico”. L’indagine del Copasir ha tutti i motivi di essere svolta, ma ci lascia interdetti se fatta filtrare ancora nella sua fase iniziale.

In questo modo, rischia di diventare o essere percepito solo come un tentativo di risposta propagandistica a mosse talvolta così goffe e spregiudicate da essere ridicole e controproducenti di per sé.

Non prendiamo esempio dal peggio della propaganda di Putin.

di Fulvio Giuliani