Legislazione d’urgenza

Il traffico di uomini è un reato odioso come pochi – per sostenerlo è del tutto irrilevante essere di destra o di sinistra – e il governo ha varato pene mai viste (o quasi) che al momento non riescono a incidere minimamente sul fenomeno. Perché puoi prevedere decenni di carcere ma se non riesci a stroncare il fenomeno quelle stesse leggi e pene finiscono per ritorcersi contro la tua azione di governo. Intrapresa questa strada, l’esecutivo dalla faccia dura non può infatti che proporre ulteriori leggi ancora più severe, avvitandosi su sé stesso. In questo modo “legge e ordine” si fa mitologia. Il contrasto all’immigrazione clandestina è in tal senso emblematico: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pur dovendo assecondare – almeno in parte – il proprio elettorato e alcuni degli alleati e ricordandosi di concedere qualcosa in termini dialettici, ha fatto chiaramente intendere di voler cercare una soluzione attraverso un approccio nell’ambito dell’Unione europea. Operazione politicamente molto difficile, ancor più in un anno elettorale, ma comunque la si pensi strategica. Persino coraggiosa, se ricordiamo le ormai antiche posizioni della leader di Fratelli d’Italia in materia di Europa e immigrazione.

A oggi la scelta è questa: anche aver portato a 18 mesi il limite entro cui trattenere gli immigrati nei centri di identificazione sembra servire a prendere tempo e a consentire alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di ottenere i risultati sperati. Ulteriori leggi e pene contro un fenomeno nato e gestito in larghissima parte fuori dei nostri confini finirebbero nel nulla. Anche la recentissima stretta al Codice della strada è istruttiva: nessuno sano di mente può dirsi contrario alla fermezza contro il dilagare di un uso sconsiderato dello smartphone al volante, per tacere della guida sotto effetto di alcol o stupefacenti. Comprensibile anche l’inasprimento delle pene, ma sarà decisivo avvertire la presenza dello Stato sulle strade e il peso delle conseguenze delle nostre eventuali infrazioni. Piccole o grandi che siano.