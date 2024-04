Casa di Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi. 5 anni alla compagna Tulliani

Casa di Montecarlo, è arrivata la sentenza definitiva: Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi; 5 anni alla compagna Elisabetta Tulliani. 6 anni a Giancarlo – fratello di Elisabetta – e 5 anni a Sergio, il padre della compagna di Fini. La grave accusa è di riciclaggio. Questa la decisione presa dai giudici del Tribunale di Roma nell’ambito del processo per l’acquisto di una casa a Montecarlo.

All’udienza dello scorso 18 marzo – lo ricordiamo – i pm capitolini avevano chiesto una condanna a 8 anni per Fini, 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, 10 anni per il fratello Giancarlo e 5 anni per il padre Sergio.

di Filippo Messina