Matteo Salvini: “Giù le mani dalle forze dell’ordine”

È arrivata puntuale la risposta del leader della Lega Matteo Salvini sui fatti che hanno visto tristemente protagonisti le forze dell’ordine a Pisa e Firenze, durante i cortei studenteschi pro Palestina: “Fare il poliziotto, il carabiniere, il vigile del fuoco è un mestiere delicato, chiunque può sbagliare, ma quello che non posso accettare è la messa all’indice della polizia italiana come un corpo di biechi torturatori”.

Una difesa senza se e senza ma, anche dopo le inequivocabili parole di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha commentato l’utilizzo dei manganelli sui ragazzi come “un fallimento”.

Una difesa senza se e senza ma, anche dopo le inequivocabili parole di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha commentato l’utilizzo dei manganelli sui ragazzi come “un fallimento”.

Su questo punto, Salvini ha replicato per ben tre volte alla domanda dei giornalisti con: “ Le parole del presidente si leggono ma non si commentano ”.

Su questo punto, Salvini ha replicato per ben tre volte alla domanda dei giornalisti con: “ Le parole del presidente si leggono ma non si commentano ”.