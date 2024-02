Meloni a De Luca “Lavori invece di manifestare”, lui risponde “Lavora tu str***a”

Ieri i sindaci del Sud, guidati dal presidente della Regione Campania, De Luca, hanno marciato su Roma contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi per il Mezzogiorno

Ieri i sindaci del Sud, guidati dal presidente della Regione Campania, De Luca, hanno marciato su Roma contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi per il Mezzogiorno. Richieste di ascolto che non sono state accolte, nessun membro di governo li ha ricevuti, tranne il prefetto. La situazione è poi degenerata quando le forze dell’ordine di sono schierate contro i manifestanti, immediata la risposta di De Luca: “Come vi permettete?”.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal palco della Regione Calabria, dove si trovava per firmare l’accordo per lo sviluppo e la coesione, ha risposto così alle proteste: “Tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo, c’è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettese a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più”. In seguito a queste dichiarazioni, il presidente della Regione Campania sbotta e risponde: “Andasse a lavorare lei, str***a”.

