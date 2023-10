Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

Dunque, Giorgia Meloni si separa dal compagno Andrea Giambruno. Un post sui profili social della presidente del Consiglio a poche ore dopo l’ultima tranche del materiale “dietro le quinte” mandato in onda ieri sera da Striscia La Notizia, che ha messo di nuovo in cattiva luce il comportamento del compagno della premier e giornalista di Mediaset. Meloni, di prima mattina, quando le agenzie iniziano a scaldare i muscoli, lancia questo sasso sull’opinione pubblica, sancendo la separazione e chiarendo che la coppia era già divisa da tempo e che soprattutto non si sarebbe fatta logorare dall’opinione pubblica.

E’ il primo punto che viene da analizzare. La presidente del Consiglio piazza sul campo un’assoluta priorità: non portare nell’agone politico una dolorosa e mediatica vicenda personale. Per ottenere il risultato e non perdere agibilità e forza politica, lascia attraverso un messaggio su X, Facebook, eccetera il compagno e padre di sua figlia. Senza sconti per nessuno. Un messaggio forte, insomma: non mi faccio dettare l’agenda da nessuno, nell’ambito di un’operazione trasparenza che è presumibile possa trovare l’appoggio da buona parte dell’opinione pubblica. Anche se così la vicenda personale è diventata pubblica. di Nicola Sellitti