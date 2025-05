Ucraina, Meloni: “Mancata presenza tra i volenterosi? L’Italia non è disponibile all’invio di truppe”

“Ci tengo a dire una cosa. Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana alle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina, devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina” ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando da Tirana, dove si trovava per impegni istituzionali.

“A chi si lamenta – l’opposizione, per esempio – chiedo la mia stessa chiarezza e coerenza. Ci viene chiesto di partecipare a questi format perché dovremmo mandare le truppe in Ucraina, oppure solo per fare una foto e dire di no? Su queste cose bisogna essere seri, e io sono una persona seria”. Così la premier Giorgia Meloni, da Tirana, ha replicato alle critiche dell’opposizione per la sua assenza alla riunione dei “volenterosi“, tenutasi a margine del vertice della Comunità Politica Europea.

Meloni ha poi concluso ricordando che «l’Italia ha sempre sostenuto l’Ucraina in ogni sede internazionale e continua a farlo partecipando a tutti gli altri formati e iniziative multilaterali. Ma in questo caso specifico, relativo a un’eventuale presenza militare, abbiamo semplicemente comunicato che non intendiamo aderire. Non c’è nulla di nascosto, solo coerenza con la linea finora seguita».

“No all’invio di anche un solo militare italiano in Ucraina. Il governo è compatto, chiaro, coerente. Non cambieremo idea”. Così il vicepremier, ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole di Giorgia Meloni.