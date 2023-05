Meloni a Zelensky: “Fermo sostegno a Kiev a 360 gradi”

E’ durato un’ora e 10 minuti il faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La visita del presidente ucraino a Roma è la prima tappa di un giro delle principali Capitali europee nei prossimi giorni.

L’Italia, in raccordo con i principali alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l’Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità. Inoltre, continuerà a sostenere un’applicazione rigorosa delle sanzioni contro la Russia, che sono uno dei principali strumenti nei confronti dell’aggressore, insieme a quello finanziario e militare, per far cessare le ostilità. Il nostro Paese sin dall’inizio è stato in prima linea per l’attribuzione all’Ucraina dello status di candidato all’Unione Europea, e continuerà ad assicurare il suo appoggio per facilitare la progressiva integrazione di Kiev che sta combattendo per la difesa dei valori europei di libertà e di democrazia ed è un avamposto della sicurezza del continente europeo. E’ quanto ha assicurato, a quanto si apprende, Giorgia Meloni al presidente ucraino Zelensky.

Il presidente ucraino, intorno alle 16, incontrerà il Papa in Vaticano. Il faccia a faccia non si dovrebbe tenere nel Palazzo Apostolico bensì nello studio dell’Aula Paolo VI. Via della Conciliazione, da cui transiterà il corteo di auto per poi fare ingresso dall’Arco delle Campane, è stato svuotato dei camion bar che erano presenti stamani.

In mattinata Zelensky ha incontrato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un breve colloquio