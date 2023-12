Mes a caso

Il Mes è un accordo che tutti i Paesi dell’Unione europea hanno ratificato tranne noi, e così facendo impediamo che entri in vigore

La politica italiana è quel fantasmagorico cortile dove ognuno gioca a rimpiattino con le realtà nascondendo i propri difetti ed enfatizzando quelli degli altri, sapendo che è un esercizio senza fatica perché nessuno fa davvero sul serio.

Troppo complicato? Ma no, basta guardare la faccenda del Mes e si capisce. Il Meccanismo di stabilità è un accordo che tutti i Paesi dell’Unione europea hanno ratificato tranne noi, e così facendo impediamo che entri in vigore. Lo sanno tutti che alla fine dovremo dire di sì e che la pretesa di negoziare il nostro via libera con la revisione delle regole sui bilanci è un pio desiderio. Di conseguenza Giorgia Meloni, che si rivolge alle opposizioni sgridandole perché non l’hanno approvato a suo tempo, afferma nient’altro che una insensatezza sia per i tempi sia per il merito.

Se un governo deve rispettare un accordo, prendersela con chi l’ha preceduto è un modo furbesco per non dover pagare un salato prezzo alla coerenza, visto che FdI e Lega hanno sempre sostenuto di voler rigettare il Mes. E l’opposizione che si straccia le vesti anch’essa, come si dice, fa solo flanella. Poiché infatti, per quanto depotenziato, il Parlamento esiste ancora come luogo di confronto e di decisione: Pd, M5S e gli altri potrebbero presentare una mozione per costringere la presidente del Consiglio a venire in aula e inchiodarla ai suoi obblighi. Né vale la scusa che i voti non ci sono: sarà così per tutta la legislatura, allora tanto varrebbe starsene a casa e presentarsi solo al momento dell’apertura dei seggi elettorali. La verità è che discutere nel merito le questioni è l’aspetto principale dell’azione politica, pratica che negli ultimi decenni è stata sostituita dalla propaganda e dalla campagna elettorale sine die.

Alle strette: la maggioranza non vuole accollarsi le sue responsabilità e le scarica sull’opposizione e quest’ultima non sceglie altro che abdicare al compito di fare politica, preferendo l’attività declamatoria a fini squisitamente mediatici. Più che rimpiattino, un gioco degli inganni. Quanto sia serio e apprezzabile un simile atteggiamento fatto proprio da entrambe le parti, ciascuno può valutarlo.

Però non basta. A ben vedere, la tarantella sul Mes altro non è che l’ennesima riproposizione delle divaricazioni ineliminabili all’interno della maggioranza e al contempo dell’inesistenza di una praticabile alternativa a questo governo e a questa presidente del Consiglio. Ebbene, volendo provare a fare una considerazione ‘di sistema’, non si può arrivare a dire – come fanno sottovoce perfino alcuni insospettabili – «Teniamoci stretta la Meloni» ma si può ragionare sul fatto che il tesoretto principale di Palazzo Chigi sono la politica estera e l’ancoraggio all’Occidente e che se Giorgia non dovesse farcela quei pilastri rischierebbero di cadere, viste le contraddizioni del fronte opposto sullo stesso versante. E addio ‘sistema’.