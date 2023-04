Propaganda filorussa sul gas

La terza riduzione consecutiva delle tariffe di gas ed energia elettrica è una buona cosa in sé, una notizia da accogliere con legittima soddisfazione da famiglie e imprese. Converrebbe, però, non limitarsi alla nuda cronaca, concedersi almeno un banale esercizio di memoria: per mesi ci siamo sorbiti una narrazione tambureggiante e ossessiva da parte di un composito club, il cui tratto comune può essere sintetizzato in un atteggiamento antioccidentale ai limiti del patologico. Quel grumo di filorussi putiniani pronto a vaticinare il disastro economico dell’Europa, aspirante suicida per le sanzioni imposte dopo la sciagurata invasione russa dell’Ucraina e – su tutto – l’autosoffocamento che ci saremmo imposti rinunciando alle forniture di petrolio e gas russi.

Di tutto ciò non è accaduto nulla, ma proprio nulla. Nonostante la fatica dialettica dei medesimi personaggi di cui sopra – tesa a dimostrare la straordinaria vitalità e forza economica della madre Russia, contrapposta alla balbettante Europa – la realtà dei fatti è che l’Unione europea si prepara ad affrancarsi integralmente dalla dipendenza dalle fonti energetiche russe entro una manciata di mesi. Anche i Paesi più esposti, Italia e Germania, hanno sorpreso tutti (nel nostro caso sicuramente anche noi stessi) attrezzandosi in tempi che in condizioni normali sarebbero risultati semplicemente improponibili. Certo, l’inverno mite ha aiutato e non poco a gestire al meglio gli stoccaggi e ridurre al minimo le sofferenze e le criticità negli approvvigionamenti di un sistema energivoro come quello produttivo italiano, ma non tutto può essere spiegato con la “clemenza” metereologica.