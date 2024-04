Regalando soldi altrui

“Un grande regalo agli italiani” che non è un regalo e non è agli italiani: un bonus tredicesima che si dovrebbe incassare a Natale. Con le elezioni a giugno non è un caso sia stato già annunciato ora. Ma c’è più di un problema. Il bonus era originariamente stato pensato per i redditi fino a 15.000 € l’anno ma si sono accorti di non avere le coperture, ovvero i soldi.