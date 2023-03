Siamo incredibilmente ancora agli ebrei caricaturati con il naso grosso e adunco. Italia, 2023.

È accaduto alla neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein, nella caricatura di Francesco Federighi pubblicata dal Fatto Quotidiano. Che la leader dem sia rappresentata in modo oggettivamente orrendo non è un tema, la caricatura è caricatura, la satira è satira. Al Fatto si sono affannati a ricordare le caustiche e corrosive vignette del leggendario Forattini, con tanto di Spadolini rappresentato non proprio come simbolo di virilità e altri potenti letteralmente messi a nudo e alla gogna.

Perché scriverlo? Perché richiamare istintivamente quel devastante e insostenibile riferimento alle caratteristiche fisionomiche, al naso in modo specifico? Come si può mai pensare di fare una cosa del genere senza far tornare alla memoria – ammesso se ne abbia ancora una, con un pizzico di coscienza – i tempi in cui si partì proprio dalle caricature più sprezzanti e feroci per disumanizzare gli ebrei?

