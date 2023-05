Rovelli al bando, errore su errore

Pareva chiusa lì. L’attacco di Carlo Rovelli dal palco del Concertone al ministro della Difesa, Guido Crosetto sul suo passato vicino a Leonardo, la replica del vertice della Farnesina. Una frattura ricomposta, almeno a parole. Una situazione incresciosa che ora conosce una nuova puntata. Qualche ora fa invece il fisico ha pubblicato sui suoi account sociale una mail arrivata dal Commissario della Fiera del Libro di Francoforte, Ricardo Franco Levi, che gli ha comunicato l’annullamento del suo previsto intervento alla cerimonia di apertura. L’Italia è ospite d’onore della Fiera. Rovelli non interverrà per “evitare motivi di imbarazzo per chi quel giorno rappresenterà le istituzioni italiane“, si legge nel testo inviato a Rovelli. Ovviamente sarà presente un rappresentante del Governo.

Quella vicenda quindi non si è chiusa. Da un errore, il soliloquio di Rovelli verso Crosetto, è scaturito uno ancora più grande, se non pericoloso, ovvero impedire il suo intervento alla Fiera perché avrebbe osato attaccare in prima persona un alto esponente del Governo e pure assai vicino a Giorgia Meloni. La toppa che viene peggio del buco. Per non scrivere di peggio.

di Nicola Sellitti