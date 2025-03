Sinistra e oppositori mancanti

Gli oppositori di Trump, negli Stati Uniti, sono mancanti all’appello. Sappiamo che esistono, registriamo qualche dichiarazione, ma nulla che abbia a che vedere con la politica, il suo ragionare e agire. C’è il trauma della sconfitta, ma se la sono cercata e si deve fare i conti con qualcosa di ben più profondo, che coinvolge anche cultura e politica europee. Non si tratta neanche di parlare delle sinistre, perché il trumpismo, come il populismo nostrano, ha distrutto prima la dritta e poi la manca. Il risultato è che tanta politica è divenuta un soggetto senza identità e volto.

Sono tanti i fattori che hanno cambiato la scena, ma i principali vengono dal passato e se non li si comprende non ci si riprende. Ad esempio: i diritti individuali erano di destra (quella democratica, come Thatcher, non i rasati invasati), mentre erano di sinistra i diritti sociali. In mezzo il vasto mondo della politica realista. Ora è il contrario e la destra avanza affermando i diritti di identità come comunità – non importa se no vax o no sostituzione etnica – ma è capace anche di rubare ai democratici il libertarismo, adulterandolo con l’irresponsabilità. Quindi ‘contro il potere’ vale non soltanto il diritto di parola ma anche l’anonimato. Se si incita a spaccare tutto e se si diffonde il falso.

La sinistra ha arato il terreno su cui questa destra ora coltiva. Perché con il woke e il politicamente corretto ha già affermato che le minoranze hanno diritto a prevalere. E che tutti dobbiamo sentirci offesi fin dalla nascita, così facendo saltare il sociale. E in mezzo non c’è la politica, ma il niente. Non si riesce neanche a essere ‘anti’, ma solo mancanti.

La sinistra italiana che scandisce «Presidente del coniglio» oppure «Borsette e non bollette» s’illude di succhiare la ruota propagandistica alla grossolanità delle affermazioni altrui. Ma in realtà viene risucchiata in un mondo in cui la realtà diventa irrilevante, la politica una perdita di tempo e la vittoria arride a chi riesce a mettere più voti in un sacco che non contiene idee. E se le contenesse perderebbe, perché dividerebbe.

Rivendicare l’autonomia della politica dall’attività dei tribunali, affermare che l’avversario politico si batte ma non si condanna, era parte del patrimonio democratico. E, se si vuole, di sinistra. Ma poi s’è sperato, qui e là, che fosse il tribunale a liberare da avversari politici che con le loro parole pesanti dimostravano il vuoto delle parole altrui. L’esito è disastroso e spiega il perché non si sente la voce dei democratici: ce l’hanno, ma non sanno cosa dire; non dispongono degli strumenti culturali per reagire a una sconfitta costruita anche a partire da idee che pensavano fossero soltanto loro.

Ma esiste anche la realtà. 80 anni di Hollywood non si possono cancellare con qualche anno di predicatori fanatici e imbonitori cinici. Vedere Mosca e Washington fare comunella e fottere un popolo che resiste all’invasione, vedere gli Usa passare dai buoni che salvano gli oppressi all’alleanza con i truci del Kgb, non avviene senza subire scosse intime. Parlo di film, non di storia che non si studia. Ma ha una conseguenza se qualcuno si presenta a far politica, a fare la fatica del convincere, senza essere la copia opposta a quella che è prevalsa, così come il trumpismo è la copia opposta del wokismo e il politicamente scorretto del politicamente corretto.

Dopo la fine della Guerra fredda – con il trionfo delle democrazie occidentali, il nostro trionfo – tanta parte della politica ha pensato di fare il surf senza dovere remare. Della serie: la Storia è con noi. Si è finiti sotto l’onda e nello spappolarsi di ogni sicurezza c’è ampio materiale per trovarsi qualche cosa da dire. Con la fatica e il sudore che la democrazia comporta, non con la sfacciataggine e l’ottusa arroganza che il senso d’impunità e l’assenza di pericolo consentono.

Noi europei saremmo anche avvantaggiati, se soltanto avessimo consapevolezza di noi stessi e non prendessimo i vassalli, valvassori e valvassini come aedi di sovranità.

di Davide Giacalone