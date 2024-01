Solinas indagato per corruzione. Per la Lega: “Tempismo perfetto”

Il governatore uscente della Sardegna, nonché membro della Lega, Christian Solinas, è indagato per corruzione e nomine pilotate negli enti della Regione. La Guardia di Finanza ha così disposto il sequestro cautelare di beni e immobili per un valore di circa 350mila euro, derivati dalla compravendita di una proprietà sarda. Nell’inchiesta per corruzione, condotta dalla procura di Cagliari, spuntano anche altri sei indagati.

