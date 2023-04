La fallacia logica che ha travolto il ministro Lollobrigida

«Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu». Questa frase, attribuita a Massimo Troisi, mi è tornata irresistibilmente alla mente in questi giorni durante la lapidazione pubblica (e bipartisan) del ministro Lollobrigida, reo di aver usato l’espressione “sostituzione etnica”. Perché non ha semplicemente citato Troisi?, mi sono detto.

Possibile che non abbia capito come funzionano i media nell’era dello smartphone? Non lo sa che spiegarsi e chiedere scusa è perfettamente inutile, anzi controproducente? E pensare che Guia Soncini, che di Internet se ne intende, l’ha spiegato in mille salse nei suoi articoli su “Linkiesta” e nei suoi libri (“L’era della suscettibilità”, Marsilio 2021): «Va sempre così. Più ti scusi, più ti urlano. Più ti contrisci, più infieriscono. I giustizieri dell’Internet sono come quei mariti stronzi che più piangi più godono a corcarti di mazzate».

Eppure il meccanismo dovrebbe essere chiaro. È il medesimo su Internet e sui media politicizzati. Tu dici una parola, l’altro le associa un’altra parola, che a sua volta (a lui!) ne richiama un’altra ancora e così via, secondo una catena associativa governata soltanto dai fantasmi di chi ascolta.

Esempio. Tu dici merito, l’altro pensa prestazione  competizione  selezione  esclusione  stress  disagio  suicidi giovanili. Et voilà, chi parla di merito ha sulla coscienza i ragazzi che si tolgono la vita.

Altro esempio. Tu dici nazione e scatta la catena patria  nazionalismo  militarismo  colonialismo  fascismo. Et voilà, chi parla di nazione è in odore di fascismo.

E arriviamo a Lollobrigida: sostituzione etnica  razzismo  complottismo  fascismo  suprematismo bianco  nazismo  pulizia etnica. Et voilà, chi parla di sostituzione etnica (che vorrebbe evitare) «è a un passo dalla pulizia etnica».



Per certi versi è il cane di Pavlov, come ebbe a notare Massimo Recalcati in un articolo su “la Repubblica” in cui descriveva il «riflesso pavloviano di ripudio» che scatta «nella sinistra più ideologica» quando viene in contatto con certe parole-stimolo (Recalcati menzionava “merito” e “sicurezza”). Per altri versi, però, è qualcosa di più e di diverso, da un mero riflesso pavloviano. C’è molto di scientifico, di intenzionale, di studiato a tavolino nella campagna che contro Lollobrigida è stata scatenata non solo dai media progressisti ma dagli stessi alleati di governo (Lega e Forza Italia), che non hanno fatto mancare critiche, censure, rimproveri. In retorica si chiama straw man (argomento fantoccio o dello spaventapasseri), la fallacia logica che consiste nello smontare una tesi dandone una rappresentazione deformata.

Dico questo non soltanto perché è palese, per un osservatore neutrale, che il ministro Lollobrigida si sia limitato a esporre una posizione discutibile ma perfettamente plausibile, per non dire scontata per un esponente della destra (meglio spingere sulla natalità che sui flussi migratori), ma anche perché la medesima espressione – “sostituzione etnica” – usata in passato sia da Salvini sia da Meloni mai aveva suscitato reazioni paragonabili a quelle di questi giorni.

Che cosa è cambiato rispetto ad allora? Perché parlare di “sostituzione etnica” è diventato improvvisamente così scandaloso? Non lo so. Forse, per il mondo progressista, la destra al governo è un nemico più inquietante della destra all’opposizione. Forse, per Lega e Forza Italia, questo è il momento giusto per ridimensionare lo strapotere di Giorgia Meloni. Forse, nell’era della suscettibilità, la sensibilità alle parole è aumentata. Chissà. Resta il fatto che parlare è diventato pericolosissimo. E questo la classe dirigente della destra non sembra proprio averlo ancora capito.

Di Luca Ricolfi