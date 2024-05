“Telemeloni? Veramente vorrei un servizio pubblico”, durante l’evento “Il giorno de la Verità”, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle domande poste dal direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro. Tra queste, una in particolare dedicata alle ultime accuse rivolte al Presidente del Consiglio, secondo cui il governo tenga banco strumentalizzando a proprio vantaggio la Rai.

Accuse smentite dalla Meloni con tanto di grafico, mostrato al pubblico e ai giornalisti presenti in sala, che proverebbe l’inesattezza delle polemiche mosse in queste settimane.

“Ho guardato i dati dell’Osservatorio di Pavia sul Tg1: nei primi 14 mesi di governo Meloni è stata presente 15 minuti. Nei primi 14 mesi, Draghi presente 19 minuti; Conte II 42 minuti; Conte I 25 minuti, Gentiloni 28, Renzi 37 – ha dichiarato il presidente del Consiglio – la domanda è: dove erano le anime belle del pluralismo? Le polemiche e le manifestazioni sono per avere pluralismo o per continuare a non averlo?”

Di Claudia Burgio