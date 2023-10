Travestimento per pacifinti

Nella storia e nella cultura italiane sono radicate correnti anti-Occidente. Nella destra radicale avevano un sapore anti-risorgimentale e, naturalmente, fascista, giacché era difficile dimenticare che erano state le democrazie occidentali a spodestarla dal potere. Nella sinistra comunista aveva trovato il proprio riferimento nella dittatura sovietica, talché i favorevoli all’Europa unita di oggi erano favorevoli ieri all’Europa sfregiata in due. Nel mondo cattolico facevano riferimento a un terzomondismo missionario che portava l’Italia ad avere più un’aspirazione mediterranea che europea. Quasi tutti questi riferimenti sono spariti, seppelliti dalla storia, ma non per questo è venuto meno l’anti-occidentalismo, che si ripresenta vestendo i panni di un pacifismo che cerca di coprire le intimità di un neutralismo ridicolmente (per debolezza) isolazionista. Per questo fanno male le istituzioni italiane – Municipi compresi – a esporre l’amorfa policromia delle bandiere per la presunta pace, giacché quel nulla che s’immagina non schierato è il contrario della statuizione giuridica, politica e storica dell’Italia.