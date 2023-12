Udine e le lezioni della qualità della vita

Udine è la città in cui si vive meglio in Italia, secondo la tradizionale classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. W Udine!

Udine è la città in cui si vive meglio in Italia, secondo la tradizionale classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. W Udine! 11 posizioni guadagnate in un anno è un balzo clamoroso, che rende onore al capoluogo friulano, alle amministrazioni che si sono succedute nel tempo (nessuno fa miracoli da solo, tantomeno in pochi mesi e questa è una constatazione, non certo una critica per il neoeletto sindaco di Udine Alberto Felice De Toni), ma è anche un monito: per amministrare bene una città l’ultima cosa da fare è stravolgere e ribaltare quanto di buono fatto negli anni precedenti, magari solo perché da amministratori di colore diverso o direttamente opposti.

Questo è l’insegnamento da trarre con più attenzione, scorrendo la classifica 2023 sulla qualità della vita.

I primi 10 capoluoghi, poi, sono tutti amministrati da sindaci del centrosinistra o indipendenti della medesima area: questo significa qualcosa? Nulla. Nulla, nel senso che se qualcuno ci volesse vedere chissà quale risorgente forza dell’opposizione in quanto tale starebbe semplicemente arrampicandosi sugli specchi. Piuttosto – e qui ci permettiamo di sussurrare che forse il PD un ragionamento potrebbe anche farlo… – che la carica massimalista del segretario Elly Schlein, i riferimenti roboanti a un’opposizione tutta di principi e di allarmi su fascismo e dittature varie non andrà da nessuna parte. Molto più semplicemente, a contare sul serio è l’azione pragmatica di buon governo quotidiano: prendere esempio e prendere appunti.

Altra indicazione, continuando a scorrere la classifica: Milano ve la sareste immaginata precipitare chissà di quante posizioni, dopo mesi di una martellante campagna mediatica che dipinge il capoluogo lombardo come Gotham City. Prima di Batman, si intende. Invece – surprise! – Milano era ottava e resta ottava, di gran lunga la grande città in cui si vive meglio nel nostro Paese. Come è mai possibile? Forse il sindaco Beppe Sala si è fatto raccomandare da Sant’Ambrogio, in prossimità della festa patronale…

Scherzi a parte, la classifica ci ricorda la distanza talvolta abissale fra la realtà (che può essere ricca di difficoltà, passaggi impervi e piccole, grandi crisi) e le narrazioni interessate. Se non direttamente le balle.

A proposito, vi chiederete dove si sia piazzata la nostra Capitale… È 35ª, inchiodata in una posizione che non può far onore a Roma. La troviamo subito davanti a Torino, 36ª, mentre Genova è 47ª. Napoli, purtroppo e come al solito, resta in terzultima posizione, davanti solo a Caltanissetta e Foggia. A ricordarci, come sottolineiamo da tempo, che non basta lo straordinario lavoro fatto nel turismo per sollevare le sorti di una città da cui ancora troppi (lo dicono le cifre) pensano solo di andar via. E sono i più formati, strutturati e attivi a voler cambiare aria. Un potenziale disastro.

di Fulvio Giuliani