Urso: “Sospendere regole folli del Green Deal per aiutare le imprese” – IL VIDEO

"Chiederemo all'Unione Europea una misura choc di semplificazione, di sburocratizzazione e di moratoria regolatoria. E nel contempo, anche di sospendere alcune di quelle regole folli del Green Deal che hanno condannato alla decadenza l'industria del nostro continente". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano.

“La prima risposta che l’Europa deve dare è quella che può dare decidendo sul proprio destino. E quindi quella di rimettere in moto la macchina dell’impresa europea. E deve farlo subito, non c’è altro tempo”, ha aggiunto il ministro. Quest’ultimo ha le idee molto chiare sui prossimi passi che intende proseguire il governo italiano, e non solo. Anche in merito alle azioni da mettere in atto in risposta alle strette sui dazi, imposti dal presidente americano Donald Trump.



“Dobbiamo negoziare fino all’ultimo momento possibile”, ha dichiarato il ministro, “per scongiurare qualsiasi possibile escalation o eventuale guerra commerciale, che verrebbe senz’altro innescata da un’eventuale risposta a colpi di dazi”.



Attesa per oggi pomeriggio la task force dei ministri per valutare le ricadute dei dazi Usa sulle produzioni italiane. Riunione che vedrà la presenza del ministro Giancarlo Giorgetti (Economia), dello stesso Adolfo Urso (Imprese), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Tommaso Foti (Affari europei). Oltre ai vicepremier.

Il provvedimento “Omnibus”, citato questa mattina a Milano dal ministro Urso, punta a rimettere nelle mani delle imprese la capacità di investimento. Ampliando le semplificazioni contenute al suo interno, il processo di tale riforma sarebbe in grado di creare un clima favorevole agli investimenti in Europa. Oltre alla creazione di valore conseguente. Un’iniziativa guidata dall’Italia, che da mesi ne chiede la sua valutazione. La riforma, infatti, toccherebbe il sistema industriale, energetico e commerciale dell’Europa. E sarebbe una risposta ai nuovi dazi imposti da Donald Trump.



“Non c’è più tempo per rinviare le decisioni. Vanno prese oggi. – ha aggiunto Urso – Questa riforma deve essere posta all’attenzione delle istituzioni europee”.



Di Claudia Burgio