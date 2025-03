Von der Leyen: “‘Urgente riarmare l’Europa”

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata tra i primi a lasciare Lancaster House al termine del vertice sulla sicurezza dell’Ucraina. I leader hanno avuto una “buona e franca discussione”, ha detto, discutendo di ciò che è “necessario per mettere l’Ucraina in una posizione di forza”. Von der Leyen ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di “garanzie di sicurezza complete”, a sostegno delle sue posizioni economiche e militari.

Secondo la Presidente “dobbiamo urgentemente riarmare l’Europa” e la Commissione proporrà un piano in tal senso al Consiglio europeo del 6 marzo, perché “dobbiamo davvero fare un passo avanti massiccio”. “È ora estremamente importante aumentare gli investimenti nella difesa per un periodo di tempo prolungato. È per la sicurezza dell’Unione Europea e dobbiamo, nell’ambiente geostrategico in cui viviamo, prepararci al peggio e quindi rafforzare le difese“.

Alla domanda su quale fosse il suo messaggio per gli Stati Uniti, ha risposto che “siamo pronti, insieme a voi, a difendere la democrazia e il principio dello Stato di diritto, che non si può invadere e fare il prepotente con il proprio vicino o che non si possono cambiare i confini con la forza”.