Zelensky a Roma, incontrerà il Papa e Giorgia Meloni

È ufficiale: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà domenica 14 maggio a Roma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Solo un paio di settimane fa, il Papa aveva ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal, l’ultimo incontro con il presidente ucraino risale a febbraio 2020, prima dello scoppio della guerra.

Volodymyr Zelensky in questi giorni è in Europa per una serie di incontri nei vari paesi, è già stato in visita ad Helsinki, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi. Prima di arrivare in Italia, il presidente ucraino è atteso a Berlino, per incontrare il cancelliere tedesco Scholz e il presidente Steinmeier.