Kiev sprezzante con Berlusconi “punta” sulla Meloni

Non si è fatta attendere la riposta del presidente ucraino dopo l’ennesimo affondo di Silvio Berlusconi

Non potevano restare prive di conseguenze le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: “Da premier non avrei incontrato Zelensky: lo giudico molto negativamente. Non doveva attaccare il Donbass”. Secca la risposta di Kiev: “Berlusconi bacia le mani insanguinate di Putin“.

“Per quanto ci riguarda la politica estera del Governa e del centrodestra era chiarissima in campagna elettorale, è stata chiarissima quando la presidente Meloni si è rivolta alle Camere per la fiducia e non cambia neanche adesso, soprattutto alla luce dell’incontro internazionale che abbiamo svolto. Quindi la politica estera è quella che ha disegnato e confermato la nostra Presidente, dunque per quanto mi riguarda nulla è cambiato”, ha detto stamani il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.