A Milano si potrà essere sepolti accanto ai propri animali domestici

Cani, gatti ma anche pesci, uccelli, tartarughe etc. A Milano gli animali domestici d’ora in poi potranno essere sepolti accanto ai rispettivi proprietari

Cani, gatti ma anche pesci, uccelli, tartarughe e criceti d’ora in poi potranno essere tumulati accanto ai rispettivi proprietari. Accade a Milano, dove il Comune dopo due anni e mezzo ha dato finalmente attuazione al regolamento regionale del 14 giugno 2022. Un atto di civiltà che ha fatto storcere il naso ai più cinici. Nessuno intende equiparare le persone agli animali ma, specialmente con una popolazione sempre più anziana e sola, non si può ignorare il fatto che un amico a quattro zampe possa diventare parte integrante della famiglia. E allora perché non permettere ai rispettivi proprietari di poter esaudire questo desiderio? A una condizione: sulla lapide del sarà vietata qualsiasi epigrafe riferita all’animale d’affezione e la collocazione di immagini che lo raffigurano. L’unica eccezione ammessa è se nella fotografia del defunto compare già l’animale. Altra condizione è che l’animale dev’essere tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario. Mai prima.

Esistono già delle agenzie che si occupano della cremazione e sepoltura di cani e annessi, anche perché il numero dei quattro zampe in Italia è talmente elevato (14,5 milioni fra cani e gatti) che il lavoro non manca mai. È anche possibile avere un breve funerale per un ultimo saluto: i prezzi si aggirano fra i 50-70 euro per la cremazione comune, mentre per chi desidera ceneri individuali il costo si attesta fra i 200 e i 300 euro. Quando si dice ‘fiutare’ il business.

di Ilaria Cuzzolin