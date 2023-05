ddio cabine telefoniche, sostituite ormai dai cellulari; Tim ora non è più obbligata a garantire il servizio pubblico. Un pezzo di storia che se ne va

Addio cabine telefoniche. Anche la cabina telefonica, vero e proprio elemento storico della nostra cultura popolare, deve fare i conti con il progresso tecnologico – in particolare l’arrivo degli smartphones – e l’avanzare dei tempi.

L’Agcom, a seguito di una consultazione pubblica che ha trovato in larga misura d’accordo tutti gli operatori, ha ufficialmente stabilito che Tim non ha più l’obbligo di garantire il servizio pubblico. Abituati a vederle nelle nostre città e nei nostri paesi (la prima cabina telefonica è stata installata il 10 febbraio 1952 a Milano) e ormai sostituite dai moderni cellulari, le 16.000 postazioni telefoniche pubbliche del nostro Paese verranno progressivamente rimosse. Un processo graduale e inesorabile, un pezzo di storia che se ne va.

Ma non tutte. Le cabine telefoniche rimarranno, invece, in quei luoghi dove svolgono ancora oggi un ruolo di pubblica utilità: negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri e dove non arriva la copertura della rete mobile, ad esempio nei rifugi di montagna.

Le cabine telefoniche scompariranno ma i nostri ricordi legati a esse resteranno per sempre.