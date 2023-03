Il regalo della polizia al piccolo Marco, prima di una delicata operazione

Marco ha 10 anni e sin dalla nascita è affetto da una malattia genetica rara che gli impedisce di camminare e parlare. La sua più grande passione sono le auto della polizia.

Quando, venerdì scorso, è uscito dalla sua casa di Villafranca Padovana per l’ultimo giorno di scuola prima di un delicato intervento, i suoi occhi hanno brillato, le gambe hanno tremato, impossibile tenere a bada le mani. Marco era emozionatissimo: davanti ai suoi occhi ha visto arrivare la Lamborghini della polizia.

“Non l’ho mai visto così emozionato come stamattina. E devo dire che per la prima volta ho ceduto anche io”, racconta il papà al Corriere. La malattia rara che ha colpito suo figlio, ha scatenato un’ischemia cerebrale quando Marco aveva solo 6 mesi.

“Da quel momento metà parte del cervello di sinistra non c’è più. Marco non parla e non si muove. Comunica con noi indicandoci le cose che vorrebbe su un tablet. Ci capiamo però anche guardandoci negli occhi“, continua il padre.

Nelle ultime ore prima dell’operazione, prima di essere abbracciato dal calore dei suoi compagni di scuola, Marco ha vissuto il sogno di essere “scortato” dalla Lamborghini Huracan della polizia nel percorso verso la scuola.

Un gesto per trasmettergli vicinanza e coraggio alla vigilia del giorno più importante della sua vita.