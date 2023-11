Allevamento lager a Casaluce (Caserta): c’è un lieto fine. I cani, che si trovavano in condizioni precarie, da oggi possono trovare una nuova casa

Vi avevamo raccontato poco tempo fa della terribile vicenda di un allevamento lager a Casaluce, in provincia di Caserta. Quattrocento cani sequestrati, molti cuccioli trovati morti, tutti gli animali terrorizzati o con segni di maltrattamenti. Ora per questa terribile vicenda c’è un lieto fine: quei cani potranno essere adottati.

La norma prevede che in caso di indagine in corso debbano essere sottoposti a sequestro preventivo ma l’istanza presentata dalla persona indicata come custode giudiziario, del Partito Animalista Italiano, e dal suo avvocato, è stata accolta.

E quei cani da oggi possono trovare una nuova casa. Ora c’è solo da auspicarsi che in tantissimi si facciano avanti, per diventare la famiglia che questi poveri cani non hanno mai avuto.

di Annalisa Grandi