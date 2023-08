Andrea Giambruno e il senso del limite

Non tutto quello che si pensa andrebbe detto, soprattutto se si ricoprono certi ruoli. Il recente caso del Generale Vannacci avrebbe dovuto insegnare qualcosa. E invece.

Viviamo in un paese libero dove le opinioni fortunatamente non sono perseguibili ma solo opinabili. Tuttavia c’è un limite alla decenza. Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno della Presidente Giorgia Meloni, questa decenza l’ha un po’ persa per strada oggi, riuscendo a fare qualcosa che si fa fatica a credere (e persino a scrivere): “Se eviti di ubriacarti, eviti di trovare il lupo” ha detto.

Una frase di una gravità inaudita per cui si scuserà quasi sicuramente – almeno si spera – perché arriva con un tempismo a dir poco sconfortante. Solo l’altro giorno la vittima della violenza sessuale di gruppo di Palermo ricordava al mondo come alcune donne abbiano deciso di farla finita pur di sottrarsi al tritacarne mediatico, in particolare a quel chiacchiericcio di sottofondo che tende a colpevolizzare chi ha subito un abuso e non chi lo ha compiuto. Giambruno ha fatto proprio questo con le sue parole.

Non molto tempo fa, sempre Giambruno, si era reso protagonista di un altro caso imbarazzante per la premier, in cui di fatto negava il problema del climate change. Parole che naturalmente avevano irritato una parte del centrodestra.

Questa volta però il giornalista ha superato ogni limite.

Casi di violenza sessuale accadono ogni giorno a donne di tutte età, estrazione sociale, ubriache e non, vestite da capo a piedi o in abiti succinti. Non sono le condizioni della vittima a fare la differenza ma la persona che si trova di fronte: se un uomo perbene oppure no.