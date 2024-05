Avellino, trascina un passeggino mentre è alla guida di uno scooter

Pericoloso e assurdo. Ad Avellino un uomo, mentre è alla guida di uno scooter, trascina un passeggino in mezzo alla strada

Quando si pensa di averle viste tutte puntualmente si viene sorpresi, in negativo… Ad Avellino un uomo, mentre è alla guida di uno scooter, trascina un passeggino in mezzo alla strada.

Dalle immagini non si riesce a capire se effettivamente all’interno del passeggino ci sia oppure no un bambino ma l’episodio rimane in ogni caso pericoloso, oltre che assurdo.

di Filippo Messina