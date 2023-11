Colpisce l’intervista rilasciata da Annalisa al Corriere della Sera, in cui una delle grandi dominatrici delle classifiche discografiche degli ultimi anni manda messaggi molto “forti“ sul rapporto fra la critica e le colleghe che – come lei – sono indiscusse protagoniste del panorama artistico nazionale.

Perché lei, Elodie o Emma sarebbero sottoposte ad un’attenzione quantomeno occhiuta da parte della critica è intuitivo: il loro apparire. La bellezza, per farla ancora più breve. In particolare quella carica sexy a cui personaggi come lei o Elodie legittimamente non rinunciano. Del resto, proprio Elodie è stata al centro di non poche polemiche per le scelta delle immagini a sostegno dei suoi ultimi lavori. Non tutti (e non tutte) hanno digerito le fotografie nude look o quasi.