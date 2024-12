Bed and Breakfast irregolari e i turisti dormono in garage

In Italia 200 Bed and Breakfast su 1.000 (dunque una struttura ogni cinque) risultano irregolari. È questo l’esito dei controlli compiuti dai Nas, con un occhio particolare a Roma in vista del Giubileo

In Italia 200 Bed and Breakfast su 1.000 (dunque una struttura ogni cinque) risultano irregolari. È questo l’esito dei controlli compiuti dai Nas, con un occhio particolare a Roma in vista del Giubileo. Ma proprio la Capitale peggiora la media: nell’ultima settimana 7 B&B su 30 non sono risultati in regola. Altri dati: 174 persone segnalate dai Carabinieri all’autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria, 289 violazioni amministrative e 31 penali, sanzioni pecuniarie per oltre 155mila euro, 10 strutture sequestrate o sospese, bloccati 60 chili di alimenti. Le irregolarità sono diverse: carenze igienico-sanitarie, aumento della capacità ricettiva, difformità dei titoli autorizzativi e violazioni in materia di sicurezza.

C’è una notizia che ha del ‘clamoroso’: in Italia hanno fatto dei controlli. Ironie a parte, il problema è che ogni volta che si fanno delle ispezioni nel nostro Paese la situazione appare disastrosa. Nulla che stupisca: leggendo i dati sopracitati è molto probabile che la maggior parte delle persone pensi: «Si è scoperta l’acqua calda». Sarà anche così, ma è giusto fare i controlli ed è doveroso sapere con certezza chi soggiorna nelle strutture. Essenziale anche che paghi chi sbaglia, considerati certi ‘trattamenti’ che vengono riservati agli ospiti: a Pescara era stato adibito a B&B perfino un garage.

Tornando ai controlli a Roma, chissà che non sia meglio non farne troppi di questi tempi: si rischia di non avere più posti per i turisti.

di Filippo Messina