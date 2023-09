Brescia, il cane Bamboo veglia la tomba della sua amica Carla

La storia di una grande amicizia racchiusa in una foto. La storia di Bamboo e della sua amica Carla. Inseparabili, anche dopo la morte di Carla

La storia di un’amicizia racchiusa in una foto. La storia di Bamboo, un pastore australiano di due anni, e della sua amica Carla, un pastore tedesco di nove anni morto qualche giorno fa. Entrambi i cani vivevano insieme con la padrona, proprietaria di una scuderia a Brescia. Erano inseparabili e quando Carla si è ammalata, Bamboo non l’ha lasciata sola un attimo.

Non la lascia sola neanche adesso che non c’è più, lui si stende accanto alla piantina che è stata messa laddove riposa Carla. Ora passa le giornate lì e la proprietaria lo ha immortalato. Per raccontare, ancora una volta, di quanto speciale possa essere un legame tra gli animali. E di quanto siano capaci di sentimenti molto più che “umani”.

di Annalisa Grandi