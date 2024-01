Carabiniere a manifestante: “Mattarella non è mio presidente”

Durante la manifestazione pro Palestina a Milano, un carabinieri ha dichiarato di non sentire Mattarella come suo presidente. L’arma: “Verrà trasferito”

La Procura di Milano aprirà un fascicolo sul carabiniere che sabato scorso, durante la manifestazione pro-Palestina svoltasi a Milano, ha risposto alla domanda di una manifestante che chiedeva cosa avesse disposto per prevenire scontri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La risposta, ripresa da alcune telecamere, ha lasciato a bocca aperta la signora Franca Caffa, novantaquattrenne ex consigliera comunale del Prc, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti: “Con tutto il rispetto, signora, non e’ il mio Presidente“. “No? E di che paese e’?”, incalza la signora, alla quale il carabiniere replica: “No! Io non l’ho votato, non lo sento io, non lo riconosco, non l’ho scelto io“.

L’Arma dei Carabinieri ha già informato sia l’autorità giudiziaria ordinaria che quella militare dell’episodio e, oltre al trasferimento, si ipotizzano altri provvedimenti di natura disciplinare.

di Raffaela Mercurio