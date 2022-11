Carlotta Rossignoli, una di noi?

Carlotta Rossignoli, 23 anni, laureata in medicina ma anche modella e influencer. La cosa ha infastidito più di qualcuno: per la sua bravura o per la sua bellezza? Siamo alle solite.

Se Carlotta Rossignoli – la ragazza che ha bruciato le tappe laureandosi in medicina anzitempo con 110 e lode e menzione d’onore a soli 23 anni – sarà un giorno una brava dottoressa, lo dirà il tempo.

Per ora sappiamo solo che è un’ottima studentessa e una scaltra comunicatrice. Basti vedere come la giovane stia cavalcando l’onda delle polemiche nate attorno alla sua figura. Malelingue dettate – per una volta davvero – dall’invidia generale e che intendono mettere in dubbio la sua laurea, asserendo che buona parte degli esami da lei sostenuti sarebbero stati fatti a porte chiuse.

L’Università Vita-Salute San Raffaele, dopo 48 ore di silenzio, ha finalmente preso posizione, anche per tutelare il proprio nome: “Ha conseguito la laurea nel corso del primo semestre del sesto anno, opzione che ogni studente del San Raffaele ha il diritto di chiedere” si legge nella nota divulgata alla stampa.

Ma perché questo accanimento verso una ragazza che ha la “colpa” di aver dedicato il proprio tempo allo studio (e alla palestra)? Insignita del riconoscimento di Alfiere del Lavoro da parte del presidente Sergio Mattarella per essersi diplomata prima del tempo, Carlotta suona anche il pianoforte e nei week-end fa la valletta in un programma sportivo per una tv locale. Il “problema” di Carlotta è ovvio e non sta tanto nella sua bravura ma nella sua bellezza e forse anche nelle possibilità economiche della sua famiglia che lei non nasconde (come il fisico mozzafiato).

Quando non studia, infatti, svolge il lavoro di modella e influencer. Questa cosa che riesca a fare più cose contemporaneamente – e che le faccia tutte con discreto successo – ha infastidito qualche compagno di università che nei giorni scorsi ha scritto una lettera al presidente del corso di laurea chiedendo spiegazioni sulla laurea anticipata della Rossignoli. Ebbene la spiegazione è arrivata poco fa in una nota dell’ateneo che, a dimostrazione di aver fatto le cose per bene, aveva anche chiesto un chiarimento aggiuntivo al Ministero dell’Università e della Ricerca circa la possibilità di conferire il Diploma di Laurea Magistrale nel corso del primo semestre del sesto anno.

Parere positivo che ha portato Carlotta a essere una delle laureate in medicina più giovani d’Italia. Chi di dovere se ne faccia una ragione.

di Ilaria Cuzzolin