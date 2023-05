Ci vuole dignità anche nella goliardia

Tra i mille modi per mettersi a nudo, quello scelto da Francesco Paolantoni non è di certo il migliore

Ci sono mille modi per mettersi a nudo. Magari scoperchiare l’anima e disvelarsi come ha fatto Michela Murgia in quell’intervista – confessione (sublime) al Corriere. Altri in cui chi si spoglia si copre di ridicolo, e non per la nudità in sé, mi spiego? Ne sa qualcosa Francesco Paolantoni che si è esibito sul lungomare Caracciolo (Napoli) vestito solo di una pentola, scarpe da ginnastica e sciarpa azzurra al collo.

Lo aveva promesso in una puntata delle Iene in cui si chiedeva ad alcuni personaggi dello spettacolo napoletani cosa fossero disposti a fare per il tricolore. Il comico (quasi settantenne!) aveva detto: “Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando pasta e patate”.

Detto fatto, una bella passeggiata con le chiappe al vento, tra l’ilarità dei presenti. Ci si aspettava lo spogliarello della spumeggiante Marisa Laurito, e invece… Altra trovata goliardica? Checché, il gradimento langue. “Vergogna”. “Sei pazzo”. “Ti dovevano fermare”. “Oltraggio al pubblico pudore”. E mille altre squisitezze. Piovono insulti e meme contro gli eccessi dei napoletani sui social uniti e sulla sua bacheca.

Ecco, come non rendersi conto che sono proprio queste scempiaggini next stop a etichettare “malamente” la città partenopea? Eppure lo spettacolino è stata ripreso da tutti, forse più letto e seguito della stessa incoronazione di re Carlo III. Questione di folklore, di marketing, di “spontaneità”… Ha vinto qualche cosa (almeno)?

di Maria Francesca Troisi